"Укрзалізницю" передадут Германии? Гончарук расставил точки над "і"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что меморандум о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn не предусматривает передачу "Укрзалізниці" в собственность немецкого железнодорожного оператора.

"Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то "Укрзалізниця" не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзалізниця" – одна из крупнейших украинских компаний с сотнями, тысячами людей, которые там работают", – сообщил Гончарук в интервью УП.

По его словам, правительство рассматривает идею привлечения немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn как авторитетной компанией.

"И одним из четких серьезных сигналов, что ситуация меняется, могло бы быть участие иностранной компании с очень хорошей репутацией, которая на самом деле имеет нулевую толерантность к коррупции. Это очень важно", – резюмировал премьер-министр.

Меморандум о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn не предусматривает передачу "Укрзалізниці" в собственность немецкого железнодорожного оператора

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

В среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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