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10 февраля • обновлено в 11:38
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"Укрзалізницю" передадут Германии? Гончарук расставил точки над "і"

1.6т
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что меморандум о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn не предусматривает передачу "Укрзалізниці" в собственность немецкого железнодорожного оператора.

"Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то "Укрзалізниця" не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзалізниця" – одна из крупнейших украинских компаний с сотнями, тысячами людей, которые там работают", – сообщил Гончарук в интервью УП.

По его словам, правительство рассматривает идею привлечения немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn как авторитетной компанией.

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"И одним из четких серьезных сигналов, что ситуация меняется, могло бы быть участие иностранной компании с очень хорошей репутацией, которая на самом деле имеет нулевую толерантность к коррупции. Это очень важно", – резюмировал премьер-министр.

Меморандум о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn не предусматривает передачу "Укрзалізниці" в собственность немецкого железнодорожного оператора

Меморандум о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn не предусматривает передачу "Укрзалізниці" в собственность немецкого железнодорожного оператора

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

  • В среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

  • Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Зализныця зализывает... :-)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, берите пример с РЖД...
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Zhikharev Dmitry, РЖД полувоенная структура, она на особом счету у Государства
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Теперь зарплаты будут Германские, факт
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