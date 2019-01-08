"Укрзалізниця" запустит новый поезд на Донбасс

"Укрзалізниця" с 18 января запустит поезд №205/206 сообщением Харьков – Покровск (Донецкая область).

"УЗ продолжает расширять железнодорожное сообщение Донбасса с другими регионами страны", – говорится на сайте железнодорожного оператора.

Новый поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям. В частности, с Покровска он будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49.

Обратно поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Он будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

По словам руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова, новый поезд соединит Донбасс с крупным региональным центром – Харьковом.

"График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов", – резюмировал Кравцов.

5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" расширила перечень международных поездов, на которые можно приобрести билеты в режиме онлайн. По словам председателя правления УЗ, онлайн-продажа билетов введена на поезда №36/35 Одесса – Перемышль и №753/754 Ковель – Хелм.