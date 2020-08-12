'Укрзалізниця' запустила программу лояльности: как сэкономить 40% на билетах

УЗ запускает программу лояльности.
Украинцы смогут сэкономить на путешествиях "Укрзалізницею", если покупать билеты заранее.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмм-канале.
"Укрзалізниця" начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити+. Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток – 10% стоимости".
Криклий уточнил, что скидка распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криклий заявлял, что власти обсуждают введение охраны в поездах "Укрзалізниці", что может повлиять на стоимость железнодорожных билетов.