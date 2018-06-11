УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

"Укрзалізниця" запустила десятки "летних" поездов: опубликован список

1.2тЧитать новость на украинском

"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда на популярные летние направления.

"Предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летние поезда по востребованным направлениям", – пишет и. о. председателя правления ПАО УЗ Евгений Кравцов в Facebook .

В частности, восемь поездов назначено в Одессу, четыре – в Херсон, по три – в Геническ и Бердянск. Также была увеличена периодичность курсирования поездов на популярных направлениях.

Новости
В Украине очередное подорожание билетов на поезда: за что заплатим больше

Кроме того, железнодорожный оператор при покупке билетов онлайн будет информировать о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

По словам Кравцова, "Укрзалізниця" также готовится представить услугу полноценного питания в поездах.

Facebook Евгений Кравцов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.

Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги