"Укрзалізниця" запустила десятки "летних" поездов: опубликован список

"Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда на популярные летние направления.

"Предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летние поезда по востребованным направлениям", – пишет и. о. председателя правления ПАО УЗ Евгений Кравцов в Facebook .

В частности, восемь поездов назначено в Одессу, четыре – в Херсон, по три – в Геническ и Бердянск. Также была увеличена периодичность курсирования поездов на популярных направлениях.

Кроме того, железнодорожный оператор при покупке билетов онлайн будет информировать о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

По словам Кравцова, "Укрзалізниця" также готовится представить услугу полноценного питания в поездах.

Facebook Евгений Кравцов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.