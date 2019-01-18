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/Новости экономики

Новый скандал с билетами в "Укрзалізниці": компания назвала причину резкого подорожания

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В "Укрзалізниці" увеличение оплаты за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров более чем в шесть раз (с 32 до 200 гривен за человека) объяснили тем, что предыдущие ставки не покрывали и половины затрат компании на эту деятельность.

В то же время ставки на бронирование детских групп остаются в четыре раза ниже уровня ставок обычных групп, заявил директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок УЗ Александр Красноштан, передает "Интерфакс-Украина".

"Основными клиентами, которые пользуются услугой групповых перевозок, являются туристические компании. Они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности, получают прибыль. В то же время УЗ несет значительные затраты на поддержание сети касс группового бронирования, аппарата, который обслуживает групповые перевозки. Также велики затраты на маневровые работы и содержание дополнительных вагонов, которые необходимы для перевозки организованных групп", – отметил Красноштан.

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Представитель "Укрзалізниці" также считает, что повышения стоимости турпакетов для конечных потребителей можно было бы избежать за счет уменьшения уровня прибыльности туроператоров.

При этом в подкомитете Верховной Рады по вопросам курортов и туризма уже направили запрос премьеру Владимиру Гройсману и главе правления УЗ Евгению Кравцову с просьбой объяснить такие действия.

"Такой тариф ставит под угрозу развитие внутреннего туризма в Украине, поскольку такое повышение стоимости бронирования усложнит, а в некоторых случаях сделает невозможным, организацию туров по Украине, особенно детских", – заявила глава подкомитета парламента, народный депутат Анна Романова.

Новый скандал с билетами в "Укрзалізниці": компания назвала причину резкого подорожания

"Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL, на повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок уже резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

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Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
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