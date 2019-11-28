Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:25
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Будут дорожать каждый месяц: "Укрзалізниця" собралась повышать цены на билеты для пассажиров

5.5т
Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

Таким образом, за год повышение составит 22%, сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.

Украинский железнодорожный оператор планирует увеличить свой доход на 13% в следующем году.

Новости
"Укрзалізниця" запустит десятки дополнительных поездов: Кравцов озвучил причины

При этом, ожидается, что доход от пассажирских перевозок вырастет на 8%.

Также "Укрзалізниця" планирует повышать доходы от грузовых перевозок. Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально.

За год повышение составит 22%

За год повышение составит 22%

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В начале 2019 года "Укрзалізниця" увеличила оплату за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров более чем в шесть раз (с 32 до 200 гривен за человека) с целью уменьшения убыточности пассажирских поездов.

  • Представители железнодорожного оператора подчеркивают, что в 2017 году по сравнению с 1991 годом тарифы на пассажирские перевозки увеличились в 35 раз.

  • При этом цены на дизельное топливо выросли более чем в 72 раза, рельсы – 139 раз, электроэнергия – 62 раза.

  • На повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
11
6
Смешно
2
Интересно
11
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
С в и н о р ы л ы м нужно пешком ходить,а то настолько ожирели к у р в ы,что занимают в поездах Европы по три места...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Думали грибочков бесплатно покушать? За всё платить надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Горелов Сергей, Это наценка за провоз тараканов, не бесплатно же их возить в поезде)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Цены на проезд должны быть европейскими.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги