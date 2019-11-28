Будут дорожать каждый месяц: "Укрзалізниця" собралась повышать цены на билеты для пассажиров

"Укрзалізниця" на 2020 год запланировала ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.
Таким образом, за год повышение составит 22%, сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.
Украинский железнодорожный оператор планирует увеличить свой доход на 13% в следующем году.
При этом, ожидается, что доход от пассажирских перевозок вырастет на 8%.
Также "Укрзалізниця" планирует повышать доходы от грузовых перевозок. Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально.
За год повышение составит 22%
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале 2019 года "Укрзалізниця" увеличила оплату за резервирование мест для групповых перевозок пассажиров более чем в шесть раз (с 32 до 200 гривен за человека) с целью уменьшения убыточности пассажирских поездов.
Представители железнодорожного оператора подчеркивают, что в 2017 году по сравнению с 1991 годом тарифы на пассажирские перевозки увеличились в 35 раз.
При этом цены на дизельное топливо выросли более чем в 72 раза, рельсы – 139 раз, электроэнергия – 62 раза.
На повышение стоимости резервирования мест для групповых перевозок резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами. По словам пользователей, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.
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