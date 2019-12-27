"Укртелеком" откажется от ряда услуг в 2020 году: что закроют

"Укртелеком" с 1 января 2020 года прекратит оказывать ряд услуг, которые называет "устаревшими".

В частности, речь идет о параллельных телефонных аппаратах у разных абонентов. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи.

Также компания откажется от предоставления услуг пользования телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном для абонентов.

В дальнейшем абонентам, которые пользовались этими услугами, фиксированная связь будет предоставляться на условиях тарифного плана "Простой".

Для абонентов, которые пользуются основным параллельным телефонным аппаратом, перевод номера состоится после 1 января без изменения номера телефона.

Абонентов, пользующихся дополнительным параллельным телефонным аппаратом, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном, дополнительно сообщат о замене номера в счетах за телекоммуникационные услуги.

"Укртелеком" с 1 января прекратит оказывать ряд услуг, которые называет "устаревшими"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртелеком" с января 2020 повысит плату на услуги стационарной телефонной связи на 18-24 грн (20-24%).

В прошлый раз цены на разговоры по стационарным телефонам повысились 1 ноября 2018 года – на 14%.

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