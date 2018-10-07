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МирСпорт

Биткоин побьет доллар? В США спрогнозировали будущее для криптовалют

1.1тЧитать материал на украинском

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Об этом сообщается в материале "Сегодня". По его мнению и биткоин, и других криптовалюты, безусловно, останутся в будущем. В то же время уверенности в том, что они смогут составить конкуренцию другим твердым валютам, у него все же нет.

"Я думаю, криптовалюты останутся. Будущее у них есть. Но я не уверен, что они когда-либо смогут составить конкуренцию доллару или другой твердой валюте. Тем не менее, есть целая часть мира, которая очень хочет иметь функционирующие криптовалюты", — добавил глава CFTC.

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Также он отметил, что в то время как CFTC подходит к криптовалютам с точки зрения институциональных инвесторов, их коллеги из Комиссии по ценным бумагам и биржам в первую очередь ориентируются на защиту розничных инвесторов.

"Мы уделяем очень большое внимание таким аспектам криптовалютного рынка, как мошенничество и манипуляции", — сказал Джанкарло.

По его мнению, в мире криптовалют есть несколько инновационных областей, которые могут быть очень успешными при правильном подходе регуляторов.

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
США
Объекты
биткоинкриптовалютакурс валютдолларСША
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