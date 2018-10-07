Биткоин побьет доллар? В США спрогнозировали будущее для криптовалют

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Об этом сообщается в материале "Сегодня". По его мнению и биткоин, и других криптовалюты, безусловно, останутся в будущем. В то же время уверенности в том, что они смогут составить конкуренцию другим твердым валютам, у него все же нет.

"Я думаю, криптовалюты останутся. Будущее у них есть. Но я не уверен, что они когда-либо смогут составить конкуренцию доллару или другой твердой валюте. Тем не менее, есть целая часть мира, которая очень хочет иметь функционирующие криптовалюты", — добавил глава CFTC.

Также он отметил, что в то время как CFTC подходит к криптовалютам с точки зрения институциональных инвесторов, их коллеги из Комиссии по ценным бумагам и биржам в первую очередь ориентируются на защиту розничных инвесторов.

"Мы уделяем очень большое внимание таким аспектам криптовалютного рынка, как мошенничество и манипуляции", — сказал Джанкарло.

По его мнению, в мире криптовалют есть несколько инновационных областей, которые могут быть очень успешными при правильном подходе регуляторов.

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.