Обыски в 15 областях: "Укравтодор" поймали на растрате сотен миллионов

Сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой Киева и следственным управлением киевской Нацполиции разоблачили руководство "Укравтодора" в нанесении ущерба государству в размере более 220 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в рамках начатого уголовного производства оперативники установили, что в течение 2012-2014 годов руководители служб автомобильных дорог вопреки требованиям Бюджетного кодекса заказывали дорожно-строительные работы в подконтрольных строительных компаний, которые проводились без получения на них соответствующих бюджетных ассигнований.

Таким образом, из-за отсутствия средств, чиновники искусственно и незаконно формировали кредиторскую задолженность перед исполнителями.

"Сотрудники СБУ установили, что только за 2016-2017 годы из областных служб автомобильных дорог Украины за "молчаливого" согласия должностных лиц за этой коррупционной схеме в судебном порядке с государства было взыскано более 220 миллионов штрафных санкций", – сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели обыски в помещениях ряда областных служб автомобильных дорог, где выявлены правонарушения.

Кроме того было объявлено о подозрении первому заместителю руководителя Службы автомобильных дорог в Киевской области по обвинению в совершении уголовного преступления, которое привело к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

"Продолжаются первоочередные следственные действия для привлечения к ответственности всех чиновников "Укравтодора", причастных к коррупционной схемы", – заключили в СБУ.

Согласно данным на сайте Службы автомобильных дорог в Киевской области, первым заместителем руководителя ведомства является Владимир Саранча.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, в рамках расследования аналогичные нарушения были обнаружены в еще 15 областях. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 224 млн гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в службах автомобильных дорог Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укравтодор" обвинили в финансировании дорог на оккупированном Донбассе.