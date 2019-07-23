Украинцы смогут полететь в Европу за 10 евро: лоукостер объявил масштабную распродажу

Ирландский лоукостер Ryanair запустил новую распродажу 70 тыс. авиабилетов на осенние рейсы, включая украинские направления, по цене от 10 евро в одну сторону.
Как сообщает Avianews, акция продлится до конца вторника, 23 июля, и охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с сентября по ноябрь 2019 года.
Самые дешевые авиабилеты из Киева:
Киев-Быдгощ — от 10 евро
Киев-Краков — от 10 евро
Киев-Познань — от 10 евро
Киев-Вроцлав — от 10 евро
Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро
Киев-Варшава — от 13 евро
Киев-София — от 13 евро евро
Киев-Гданьск — от 15 евро
Киев-Братислава — от 15 евро
Киев-Катовице — от 17 евро
Киев-Вильнюс — от 18 евро
Киев-Карсруе/Баден-Баден — от 22 евро
Киев-Нюрнберг — от 22 евро евро
Киев-Штутгарт от 22 евро евро
Киев-Берлин — от 23 евро евро
Киев-Франкфурт-Хан — от 23 евро
Киев-Афины от 24 евро
Киев-Дублин — от 24 евро
Киев-Пафос — от 29 евро
Самые дешевые авиабилеты из Харькова:
Харьков-Краков — от 12 евро
Харьков-Вильнюс — от 20 евро
Харьков-Познань — от 20 евро
Самые дешевые авиабилеты из Одессы:
Одесса-Катовице — от 18 евро
Одесса-Гданьск — от 20 евро
Одесса-Вроцлав — от 20 евро
Одесса-Краков — от 21 евро
Одесса-Познань — от 21 евро
Самые дешевые авиабилеты из Львова:
Львов-Дюссельдорф Веце — от 10 евро
Львов-Краков — от 13 евро
Львов-Варшава — от 13 евро
Львов-Мемминген — от 18 евро
Львов-Лондон — от 19 евро
Отмечается, что на сайте указана минимальная цена, которая доступна как минимум на один рейс, который выполняется в период с сентября по ноябрь 2019 года.
Самые дешевые билеты продаются по тарифу Standard, который включает перевозку только одного небольшого предмета в качестве ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. В случае, если пассажир приобретает услугу приоритетной посадки, он может взять на борт еще один предмет с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Украине лоукостер SkyUp угодил в новый скандал из-за серьезной задержки рейса в аэропорту Барселоны (Испания).
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