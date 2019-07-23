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Украинцы смогут полететь в Европу за 10 евро: лоукостер объявил масштабную распродажу

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Ирландский лоукостер Ryanair запустил новую распродажу 70 тыс. авиабилетов на осенние рейсы, включая украинские направления, по цене от 10 евро в одну сторону.

Как сообщает Avianews, акция продлится до конца вторника, 23 июля, и охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с сентября по ноябрь 2019 года.

Самые дешевые авиабилеты из Киева:

  • Киев-Быдгощ — от 10 евро

  • Киев-Краков — от 10 евро

  • Киев-Познань — от 10 евро

  • Киев-Вроцлав — от 10 евро

  • Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро

  • Киев-Варшава — от 13 евро

  • Киев-София — от 13 евро евро

  • Киев-Гданьск — от 15 евро

  • Киев-Братислава — от 15 евро

  • Киев-Катовице — от 17 евро

  • Киев-Вильнюс — от 18 евро

  • Киев-Карсруе/Баден-Баден — от 22 евро

  • Киев-Нюрнберг — от 22 евро евро

  • Киев-Штутгарт от 22 евро евро

  • Киев-Берлин — от 23 евро евро

  • Киев-Франкфурт-Хан — от 23 евро

  • Киев-Афины от 24 евро

  • Киев-Дублин — от 24 евро

  • Киев-Пафос — от 29 евро

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Самые дешевые авиабилеты из Харькова:

  • Харьков-Краков — от 12 евро

  • Харьков-Вильнюс — от 20 евро

  • Харьков-Познань — от 20 евро

Самые дешевые авиабилеты из Одессы:

  • Одесса-Катовице — от 18 евро

  • Одесса-Гданьск — от 20 евро

  • Одесса-Вроцлав — от 20 евро

  • Одесса-Краков — от 21 евро

  • Одесса-Познань — от 21 евро

Самые дешевые авиабилеты из Львова:

  • Львов-Дюссельдорф Веце — от 10 евро

  • Львов-Краков — от 13 евро

  • Львов-Варшава — от 13 евро

  • Львов-Мемминген — от 18 евро

  • Львов-Лондон — от 19 евро

Отмечается, что на сайте указана минимальная цена, которая доступна как минимум на один рейс, который выполняется в период с сентября по ноябрь 2019 года.

Самые дешевые билеты продаются по тарифу Standard, который включает перевозку только одного небольшого предмета в качестве ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. В случае, если пассажир приобретает услугу приоритетной посадки, он может взять на борт еще один предмет с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Украине лоукостер SkyUp угодил в новый скандал из-за серьезной задержки рейса в аэропорту Барселоны (Испания).

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Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Теги
Ryanair авиабилеты
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