Украинцы смогут полететь в Европу за 10 евро: лоукостер объявил масштабную распродажу

Ирландский лоукостер Ryanair запустил новую распродажу 70 тыс. авиабилетов на осенние рейсы, включая украинские направления, по цене от 10 евро в одну сторону.

Как сообщает Avianews, акция продлится до конца вторника, 23 июля, и охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с сентября по ноябрь 2019 года.

Самые дешевые авиабилеты из Киева:

Киев-Быдгощ — от 10 евро

Киев-Краков — от 10 евро

Киев-Познань — от 10 евро

Киев-Вроцлав — от 10 евро

Киев-Стокгольм (Скавста) — от 10 евро

Киев-Варшава — от 13 евро

Киев-София — от 13 евро евро

Киев-Гданьск — от 15 евро

Киев-Братислава — от 15 евро

Киев-Катовице — от 17 евро

Киев-Вильнюс — от 18 евро

Киев-Карсруе/Баден-Баден — от 22 евро

Киев-Нюрнберг — от 22 евро евро

Киев-Штутгарт от 22 евро евро

Киев-Берлин — от 23 евро евро

Киев-Франкфурт-Хан — от 23 евро

Киев-Афины от 24 евро

Киев-Дублин — от 24 евро

Киев-Пафос — от 29 евро

Самые дешевые авиабилеты из Харькова:

Харьков-Краков — от 12 евро

Харьков-Вильнюс — от 20 евро

Харьков-Познань — от 20 евро

Самые дешевые авиабилеты из Одессы:

Одесса-Катовице — от 18 евро

Одесса-Гданьск — от 20 евро

Одесса-Вроцлав — от 20 евро

Одесса-Краков — от 21 евро

Одесса-Познань — от 21 евро

Самые дешевые авиабилеты из Львова:

Львов-Дюссельдорф Веце — от 10 евро

Львов-Краков — от 13 евро

Львов-Варшава — от 13 евро

Львов-Мемминген — от 18 евро

Львов-Лондон — от 19 евро

Отмечается, что на сайте указана минимальная цена, которая доступна как минимум на один рейс, который выполняется в период с сентября по ноябрь 2019 года.

Самые дешевые билеты продаются по тарифу Standard, который включает перевозку только одного небольшого предмета в качестве ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. В случае, если пассажир приобретает услугу приоритетной посадки, он может взять на борт еще один предмет с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Украине лоукостер SkyUp угодил в новый скандал из-за серьезной задержки рейса в аэропорту Барселоны (Испания).

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