Украинцы продали рекордный объем валюты

В Украине по итогам мая чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты населением составил 350,6 млн долларов.

В частности, в мае население продало банкам почти 1,1 млрд долларов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

Это является рекордным показателем с 2015 года. При этом украинцы купили валюты на 723,3 млн долларов – рекордный показатель с декабря 2017 года.

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В апреле этого года чистая продажа валюты украинцами составила 234,7 млн долларов, что в два раза больше в сравнении с мартом.

Всего с начала 2018 года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долларов.

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