Украинцы массово теряют право на субсидии: почему и кто остается без скидки

В Украине большая часть семей потеряла право на автоматический пересчет субсидий. Кроме того, ужесточились и требования. К примеру, во Львовской области, как заявили в местном органе соцзащиты, до 60% семей больше не получат помощь от государства. Правда, если семья не соответствует новым правилам, она имеет право обратиться в комиссию и попросить оставить субсидию.

OBOZREVATEL разобрался, что делать украинцам, которые лишились помощи от государства.

Субсидии получает каждая вторая семья, а платят за это все

После повышения тарифов в Украине в отопительный сезон каждая вторая семья получала помощь на оплату коммуналки. Подобные программы существуют во многих странах, правда, число ее получателей чаще всего не превышает 20% от общего числа потребителей. Украинская программа субсидий по масштабам оказалась одной из крупнейших в Европе. И проблема не только в невысоких зарплатах, но и огромной доле теневой экономики.

Недобросовестные работодатели часть зарплаты платят в конверте, украинцы скрывают свои реальные доходы. В результате оказалось, что даже обеспеченные семьи, зарабатывающие в теневом секторе, оформили себе коммунальные скидки.

Новости В Украине расходы на субсидии сократили почти в 5 раз

Как показала проверка Министерства социальной политики, многие "малообеспеченные семьи" тратят десятки тысяч гривен на зажигалки, новую технику, новые автомобили. При этом за коммуналку они не платят. В этом году на субсидии потратят более 70 млрд грн. И платят за них все украинцы, которые платят налоги и оплачивают тарифы без каких-либо скидок и льгот. О том, что проверку субсидиантов необходимо ужесточить вместе с требованиями, заявляли и в МВФ, и в ЕБРР.

На непопулярный шаг ужесточение программы правительство согласилось только в мае этого года. Но большинство украинцев нововведение почувствуют на себе только в октябре, с началом отопительного сезона. Как заявила на своем брифинге начальник отдела льгот и социальной помощи Львовского горсовета Леся Дронь, около 73% семей, которые раньше получали субсидии, потеряли право на автоматическое продление скидки. Более только, 40-60% вовсе по закону потеряли право на скидку.

Как рассказали ОBOZREVATEL в одном из территориальных органов соцзащиты, заново подавать заявление и декларацию должны переселенцы, владельцы жилья, в котором не все члены семьи зарегистрированы по адресу, те, кто снимает жилье, семьи, члены которой не проживают по месту регистрации.

В то же время без решения комиссии субсидия не назначается: если площадь квартиры от 120 кв.м или дома – от 200 кв.м, купили машину, которая не старше 5 лет, в семье есть безработный взрослый, который не платит едины социальный взнос, семья два месяца не платила за коммуналку или потратила за раз от 50 тыс. грн.

Что делать, если не дали субсидию

Если субсидию не дали, но семья действительно не может платить за коммуналку, окончательное решение примет специальная комиссия. Работы социальным инспекторам после нововведения действительно прибавилось. Теперь все, кто не подошел под требования, могут "пригласить" инспектора для исследования материально-бытовых условий жизни.

Для примера, если семья из двух пожилых украинцев имеет один источник дохода – пенсии, но при этом живет в большой квартире или доме, они могут написать заявление в местный орган соцзащиты. После этого в жилье придет социальный инспектор, который ознакомиться с условиями жизни и составит специальный акт. В холодильники, как пояснили в Министерстве социальной политики, "ревизоры" заглядывать не будут, но на дорогостоящую технику, хороший ремонт и припаркованный возле дома автомобиль могут обратить внимание. По итогам обследования чиновник составляет соответствующий акт. Документ изучает и по результатам принимают решение – нужна ли конкретной семье помощь, или нет.

К слову, Министерство социальной политики разработало законопроект, который расширяет институт социального инспектора и разрешает исследовать жилищные условия всех субсидиантов, а не только тех, кто не соответствуют новым требованиям.

Если же субсидию не оформили даже после визита ревизоров, семья имеет право получить другой вид помощи. Например, пенсионеры, которые имеют статус "детей войны", имеют право на коммунальную скидку без субсидии в размере 25%.

Стоит отметить, что и без каких-либо скидок расходы на коммуналку можно сократить в два раза. Как ранее писал OBOZREVATEL, если вместо обычных лампочек использовать энергоэффективные, то за месяц на освещение можно намотать всего лишь 8,6 кВт электроэнергии. За такой объем "тока" придется заплатить уже 12 грн в месяц или меньше 133 грн в год. Соответственно, за год покупка не просто окупиться, но и позволит сэкономить 570 грн.

Еще один вариант экономии электроэнергии - двузонные счетчики. В ночной период времени (от 23 и до 7 утра) они считают по тарифу в два раза ниже действующего. Эксперты советуют устанавливать такие приборы учета тем семьям, которые используют более 300 кВт*час электроэнергии в месяц. Такой счетчик поможет экономить, если в квартире, например, установлены теплые полы и электрический бойлер.