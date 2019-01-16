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Украинцы массово перестали ездить в Россию: обнародована статистика

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Пассажиропоток из Украины в направлении Российской Федерации по итогам 2018 года упал на 16%.

Одновременно с этим пассажиропоток из РФ снизился на 15%, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина со своей стороны активно развивает направление железнодорожного сообщения с Европейским Союзом.

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"Более 20 поездов запущено за очень короткий период времени. Мы развиваем как Польшу, так и Венгрию. В этом году, надеюсь, словацкое направление запустится, также Чехия. Это только начало истории", – подчеркнул Омелян.

Министр также выразил удовлетворенность тем, что украинцы делают выбор в пользу стран Евросоюза вместо России.

Украинцы массово перестали ездить в Россию: обнародована статистика

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.

При этом в РФ уже резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения. Позже в министерстве по вопросам оккупированных территорий объяснили, кто выиграет от отмены транспортного сообщения с Россией.

В Верховной Раде также оценили предложение, указав, что отмена не нанесет финансового ущерба Украине.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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