Украинцев ждут рекордно высокие цены на газ: сколько придется платить

Уже в октябре, согласно разным предложениям, стоимость голубого топлива для украинцев может вырасти до 9,6-11,4 грн/куб.

На переходе к "рыночным ценам" настаивает МВФ, и без этого Украина потеряет поддержку целого пула кредиторов, сказано в материале OBOZREVATEL.

"Вместо действующих 6,9 грн за кубометр украинцы уже в октябре будут платить 11,47 грн/куб (или 8,8 грн без НДС). Такой подсчет сделан по формуле "хаб плюс". То есть к стоимости газа на немецком хабе NCG добавили расходы на транспортировку из Германии, налоги и наценку", - отмечается в статье.

Также существует вариант "хаб ноль", предложенный Минэнерго.

"В нем с одной стороны предлагают не включать расходы на транспортировку из Германии (что логично, так как большую часть голубого топлива Украина добывает самостоятельно и не транспортирует из немецкого хаба); а с другой – по какой-то причине в 4 раза увеличивают максимальные доходы облэнерго", - сказано в материале.

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По предварительным расчетам, при таком варианте стоимость газа в октябре могут посчитать на уровне около 9,6 грн/куб. Как рассказал источник OBOZREVATEL, последний вариант на данный момент рассматривают как наименее вероятный.

В МВФ неоднократно заявляли, что стоимость "голубого топлива" для простых украинцев и промышленности должна быть равной и формироваться рынком.

Согласно закону, промышленность может выбирать у кого и по какому тарифу покупать газ. Такая возможность обеспечена и украинцам. Но чтобы защитить население от высоких тарифов, Кабинет министров своим постановлением временно устанавливает специальные обязательства "Нафтогазу".

Пока действуют такие обязательства, полноценно рынок газа в Украине не заработает.

Однако редакция с правками Энергетического сообщества предполагает постепенный переход на рыночные цены. Учитывая, что они будут выше "устанавливаемых", в первую очередь покупать по таким ценам будут украинцы, которые тратят газа больше нормы, и те, кто не считается "социально уязвимым".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев ждет резкий скачок цен на свет.