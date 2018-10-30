Украинцев ждет значительное подорожание газа: в Кабмине опубликовали планы

В Украине уже в мае 2019-го тариф на газ повысят с 8,55 до 9,8 грн/$. В среднем отопление дома площадью 100 кв.м подорожает с 3,8 до 4,4 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно документу, в Украине фактически отказались от импортного паритета при формировании тарифа на газ, теперь цены будут отталкиваться от внутреннего рынка. Постепенно стоимость голубого топлива для населения и промышленных потребителей уравняют. На данный момент промышленность, согласно тарифу "Нафтогаза", платит за куб газа около 14,5 грн, а население – 6,9 грн (с 1 ноября – 8,5 грн).

Как вырастут тарифы:

• С 1 ноября 2018-го – с 6,9 до 8,55 грн за куб

• С мая 2019-го – с 8,55 до 9,8 грн за куб

Но и на этом подорожание не закончится. В 2020-м, согласно решению правительства, НАК должен продавать голубое топливо населению по цене, которая в среднем не выше тарифа для промышленности. А это означает практически полную либерализацию рынка.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.