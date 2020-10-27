Украинцев разгневало перераспределение денег от онкобольных на дороги: реакция сети

Украинцев разгневал тот факт, что Кабмин перераспределил на дороги деньги, которые были предусмотрены на медицинскую программу для больных раком.

На странице OBOZREVATEL в Facebook появилось много гневных комментариев пользователей. Публикация собрала более 4 тысяч реакций.

Мы приводим некоторые из них:

"Каждый день вижу в ФБ ленте, как люди собирают средства на лечение онкобольных детей... каждый день в стране умирают дети, которым не смогли собрать средства, потому что в государстве нет на них денег... и тут, что мы видим? Они еще и забрали из и так ограниченных бюджетов?" – написала Инна Вронская.

"Ни стыда, ни совести, ни сердца к тем детям которые страдают от боли!!!! Позор той власти, которая у детей онкобольных отбирает средства", – пишет Маша Лагоцкая.

"Дороги важней, чем жизнь людей. К огромному сожалению о нас забывают в Украине. Огромное спасибо волонтерам, которые помогают больным детям, людям", – отметила Татьяна Кучерук.

"Моей матери сообщили в онкологическом центре, что бесплатных лекарств, которые ей давали раз в месяц, до конца года точно не будет. Приходится покупать за свой счет... Теперь понятно, куда эти средства делись...", – написал Игорь Ярошевский.

Ему посоветовали выяснить, почему так произошло и позвонить на горячую линию Минздрава: "Позвоните на горячую линию Минздрава и узнайте, правда это или нет! Вы должны знать, что врачи воруют медпрепараты! А Вас заставляют покупать у них! Об этом говорили на всю страну! Поинтересуйтесь!".

Некоторые указали на проблему, что для онкобольных якобы никогда не предоставляли бесплатных лекарств: "Мой свекр умер 2 года назад. Бесплатного ничего не было. Трахиостома", "Мама умерла от рака два года назад, бесплатного ничего не было", "Бесплатных лекарств не было, но в 2010-м цена химии – 1000 долларов, а в 2018 та же – 300. Чувствуете разницу? На сегодня цены еще более менее, но уже некоторые препараты дорожают".

Некоторые уверены, что бюджетные деньги в любом случае разворуют: "Какая разница, где разворуют – в больницах или на стройке, а разворуют сомнений нет", "Легче украсть на дорогах", "Потому, что нигде так легко не осваиваются средства, как через автодор, а они знают, что им там недолго сидеть, поэтому нужно брать много и быстро", "Только популизм и хищения! Кто сможет проверить, сколько они в асфальт закатали?".

Многие при этом указали, как позитив, тот факт, что деньги распределили именно на дороги:

"Конец года, ранее не использованные средства "папередниками" исчезали, сейчас идут на дороги – это уже хорошо".

"Когда не было дорог – все были довольны. Есть дороги – всем недовольны".

Как сообщал OBOZREVATEL, своим решением от 21 октября Кабинет министр передал на дороги во Львовской области 61,6 млн грн с бюджетной программы, которая предусматривала средства на совершенствование диагностики онкологических заболеваний.

Всего в программе было заложено 104,75 млн гривен. Таким образом, на дороги забрали около 60% от этой суммы.