Украинцев массово отправляют в "отпуск" за свой счет: люди сидят без работы и денег

В Украине из-за карантина, введенного до 3 апреля в связи с пандемией коронавируса, бизнес терпит убытки и массово отправляет своих сотрудников в отпуск за свой счет.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Отметим, что в сфере услуг и продаж еще до введения карантина, но после новостей об угрозе распространения коронавируса, объемы упали на 50%.

Владелец салона красоты в Киеве Ксения сообщила, что их арендодатель снижать плату отказался, а доходы после закрытия на карантин упали до ноля. Салон находится на первом этаже жилого дома, ежемесячно приходится отдавать 25 тысяч гривен за право находиться и работать в помещении.

Карантин в Украине

Всех сотрудников отправили по домам – тех, кто оформлен, попросили написать заявления на отпуск за собственный счет, а тех, кто работает в тени, просто попросили не приходить на работу, пока не закончится карантин.

"У кого есть мужья, будут жить за их счет. Остальные должны перетерпеть. Мы тоже терпим, а что делать", – рассказала Ксения.

Закрывается много заведений, работодатели отправляют сотрудников в отпуск за собственный счет, хотя цивилизованный подход предполагает оплачиваемый, поясняет глава ассоциации работодателей Житомирской области Роман Гуртовенко. Другая проблема – за аренду все равно приходится платить.

"Я сам арендодатель. Я пошел на уступки на своих объектах. Мы должны понимать, что сейчас период, когда нужно идти на уступки", – добавляет он.

Глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак добавляет: арендодатели тоже бизнесмены и тоже зависят от своих оборотов. Поэтому полностью перестать взимать плату они также не могут.

"Работодатели, которые заинтересованы в сохранении персонала, вынуждены решать эту проблему. Коллектив формируют годами. Но если не пойти на неоплачиваемый отпуск, фирма вообще вынуждена будет идти на сокращение", – добавляет Чумак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражениясмертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

Напомним, выплата пенсий в Украине во время карантина будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.

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