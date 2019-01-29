Украинцев "дурят" в супермаркетах: производители массово пошли на новую уловку

Украинские производители пошли на скрытый рост цен. Вместо повышения стоимости, к примеру, 1 кг сахара, в такой же упаковке начали продавать 870-900 грамм. Эксперты утверждают: все согласно букве закона, а покупатели сами должны следить за объемами.

OBOZREVATEL разобрался, как Украину затронула скрытая инфляция и на что стоит обратить внимание.

9 яиц и 920 грамм молока

В Украине "урезать" объемы при сохранении цен начали еще в 2014 году, рассказывает исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов. Тогда появились упаковки и пакеты по 720, 900 мл, вместо привычного литра. "У одной из сетей супермаркетов даже была акция на подсолнечное масло "честный литр". Потому что практически везде сейчас нет литровых", – вспоминает эксперт.

Такая уловка от производителей вполне закона, объемы честно указывают на упаковке. Правда, при этом многие покупатели замечают разницу в весе не сразу. Цена не меняется и складывается ощущение стабильности, в то время как реальная стоимость товара выросла.

"Старый" и "новый" батончик grimsbytelegraph.co.uk

"Вы, к примеру, покупали 100 грамм шоколада за 25 грн. Каждую неделю брали ребенку. В какой-то момент вместо 100 грамм начали ту же шоколадку в той же упаковке и по той же цене продавать по 90 грамм. Вам кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле шоколад подорожал на 10%", – отмечает юрист Александр Плахотник.

Последнее время практика "урезания" веса распространилась по всему миру. В Великобритании национальный цент статистики выяснил: 206 продуктов с 2015 года сократились в размере. Цены же при этом либо вовсе не менялись, либо наоборот – постепенно росли. "Мы также отметили, что цены, как правило, не меняются при изменении размеров продуктов, что согласуется с идеей о том, что некоторые продукты подвергаются "усадке", – говорится в официальном релизе.

9 яиц вместо 10 politikus.

Среди товаров, которые "подверглись уменьшению", яйца, крупы, каши, шоколад, хлеб, молочка. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Украине, правда, официальных исследований скрытой от покупателей инфляции не проводили.

Маркетолог Анна Переверз поясняет: никаких нарушений в такой практике нет. Более того, иногда к такому шагу производителей вынуждает рынок. "Если вы знаете, что после подорожания ваш товар перестанут покупать, конечно, вы будете всячески этого избегать. Есть два варианта. Первый – изменить рецептуру для того, чтобы удешевить производство. Второй вариант – пересмотреть объемы", – рассказывает эксперт.

Масло 0,75 вместо 1 литра kp.ua

В книге "Экономика манипуляций и обмана" известный экономист, лауреат Нобелевской премии Джордж Акерлоф утверждает: так называемая шринкфляция (уменьшение объема продукта при сохранении цены) является одним из инструментов сохранения прибыли в условиях стагфляции (когда спад в экономике сопровождается ростом цен). То есть в ситуации, которую пережила и Украина, производители такими уловками пытаются всего лишь сохранить свой доход.

Правда, свою роль играет и общая ситуация на рынке. В Украине первыми сокращать объемы начали производители молочной продукции. В первую очередь вместо литра начали продавать 700-900 мл молока, затем урезали объемы масла, сырков и т.д.

Осторожно, супермаркет

Анна Переверз рассказывает: шринкфляция – мелочь по сравнению с другими уловками продавцов и производителей. В случае с "урезанием" объемов, эту информацию честно указывают на упаковке. В то же время в супермаркетах зачастую идут и на другие уловки.

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"Ошибка" с весом. Киевлянка Марина Кругляк рассказывает: вместе с подругой они две недели проверяли вес всего товара, который покупали в магазинах и супермаркетах. Оказалось, что 100-200 грамм товара может не хватать даже в упакованных на заводе продуктах.

"У подруги были чипсы, в которых не хватало 15 грамм веса. Кажется, что мелочь, но, а если перевести в гривни? Это же не малые деньги! Крупы, хлопья – везде встречался недовес. Мы посчитали, что на двоих за две недели отдали 62 грн на продукты, которые на самом деле не получили", - рассказывает Кругляк.

Недовес часто встречается в колбасах, они имеют свойство усыхать, отмечает Несмеянов. В одном из супермаркетов Союз потребителей во время проверки взвесил палку дорогой колбасы. За заявленный в ценнике вес была указана стоимость в 500 грн, но если перевести фактический вес товара, окажется, что стоить она должна почти на 100 грн меньше.

Сюрприз в чеках. Самый распространенный случай обмана – в торговом зале указана одна цена, а уже на кассе оказывается, что товар пробивается по совсем другой стоимости. Чаще всего в таком случае продавцы или кассиры говорят, что просто забыли заменить ценники.

Однако закон, отмечает юрист Александр Плахотник, на стороне покупателя. Ценник на витрине – публичная заявленная стоимость товара. Если окажется, что сотрудники супермаркета перепутали цены, покупатель имеет право требовать заплатить столько, сколько ему пообещали в ценнике.

Обманчивые сроки годности. Если продукт неправильно хранился – неисправно работал холодильник или же его держали на обычной полке вместо камеры, он может испортиться раньше указанных на этикетке сроков.

Тогда узнать, что продукт испорчен, можно только после его открытия. Юрист советует: если такое произошло – возвращайтесь в магазин и требуйте вернуть деньги. Также бывают ситуации, когда продукт на складе хранят рядом с краской или рыбой. Тогда, к примеру, сыр может впитать в себя постороннее запахи, но при этом оставаться свежим. Уже этого достаточно, отмечают в Союзе потребителей, чтобы вернуть потраченные деньги.

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