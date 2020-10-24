Украинцам в декабре пересчитают пенсии: кто сможет получить больше

В Украине в декабре 2020 году проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии. Ее повысят на 57 и 570 грн соответственно.

Как сообщает OBOZREVATEL, произойдет также повышение доплат за стаж сверх нормы.

С 1 декабря 2020 года:

минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн,

максимальную – с 17 120 до 17 690 грн.

Сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через два месяца она увеличится до 17,6 грн.

Стоит отметить, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличиться.

Максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В то же время, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе было 24 937 грн).

В 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, родившимся после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связано с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Украинцам не стоит рассчитывать на государственную пенсию, лучше уже начать откладывать не менее 10% своей зарплаты ежемесячно.