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23 декабря • обновлено в 16:04
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Украинцам снизят налоги на доходы: когда и кого коснется

1.8т
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В Украине планируют снизить ставки налогов с зарплат в рамках реформы, которую хотят провести в 2020 году.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, передает пресс-служба. В частности, снизить налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц планируют для украинцев с маленькими зарплатами.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована, и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – сообщил Верланов.

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Он добавил, что после проведения налоговой реформы украинцы будут меньше уклоняться от уплаты налогов.

В Украине снизят налоги

В Украине снизят налоги

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №1210 (автор – Данил Гетманцев, "Слуга народа"), который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств – повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.

Какие налоги и для кого повысят

  • рентный платеж на железную руду – с 8 до 12% (в принятом законопроекте – до 10%);

  • налог на вторую продажу квартиры или машины за год – с 5 до 18%;

  • акциз на электронные сигареты – до 24,2 грн за пачку.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Тег
налоги
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