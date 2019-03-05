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/Новости экономики

Украинцам приготовили "сюрприз" с тарифами на отопление

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Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления.

"Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", – сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Интерфакс-Украина".

Глава Минсоцполитки также отметил, что считает незаконным выставление облгазами счетов за 30 месяцев после решения суда, которым было отменено решение о понижении правительством нормы потребления газа.

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Напомним, 24 ноября 2018 года Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на отопление в Киеве.

С 1 января 2019 года тарифы для населения выросли примерно на 22%. Новые платежки киевляне начали получать уже в феврале.

Украинцам приготовили "сюрприз" с тарифами на отопление

"5 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с мая из-за очередного этапа подорожания газа примерно на 10-20% вырастут цены на отопление и горячую воду.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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Гончар Сергей
Гончар Сергей
Elonka Elonka, именно за это, вы же дебилы.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
За це стояв майдан!
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Livesey David
Livesey David
Хахлы получайте удовольствие, дальше секс будет ещё жёстче.
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