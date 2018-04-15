Украинцам предрекли скачок цен на главный продукт

Украину ждет подорожание хлебобулочных изделий.

Об этом заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет Свідок.

Рост цен ожидается в течение ближайших двух лет.

Отмечается, что прогнозируемый уровень подорожания составляет 1,7-2% в месяц.

"Хлеб будет расти в цене в течение этого года, и в 2019 году. На черный хлеб в Украине цена отличается от европейской на 15%, а на белый хлеб разница с Европой составляет 30%", - сказал Дорошенко.

"Притом, что цена на зерновые останется стабильной, как известно, в Украине цена на хлеб является политической ценой, поэтому стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб", - добавил Дорошенко.

Новости Гройсман заявил о разработке справедливой цены на газ для украинцев

Как сообщал "Обозреватель", украинца дали прогноз по ценам на продукты на 2018 год.