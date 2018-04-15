Главная
УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Украинцам предрекли скачок цен на главный продукт

3.5тЧитать новость на украинском

Украину ждет подорожание хлебобулочных изделий.

Об этом заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет Свідок.

Рост цен ожидается в течение ближайших двух лет.

Новости
НБУ объяснил, что будет с ценами в Украине

Отмечается, что прогнозируемый уровень подорожания составляет 1,7-2% в месяц.

"Хлеб будет расти в цене в течение этого года, и в 2019 году. На черный хлеб в Украине цена отличается от европейской на 15%, а на белый хлеб разница с Европой составляет 30%", - сказал Дорошенко.

"Притом, что цена на зерновые останется стабильной, как известно, в Украине цена на хлеб является политической ценой, поэтому стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб", - добавил Дорошенко.

Новости
Гройсман заявил о разработке справедливой цены на газ для украинцев

Как сообщал "Обозреватель", украинца дали прогноз по ценам на продукты на 2018 год.

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на Обозревателе.

Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги