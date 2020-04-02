Украинцам могут не вернуть деньги за туристические путевки, которые пришлось отменить из-за введенного в стране карантина и полного прекращения авиаперелетов.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Как уточнил юрист Александр Плахотник в полном объеме деньги за путевки возвращать не будут, поскольку Торгово-промышленная палата Украины признала карантин форс-мажором. В этом случае туроператоры освобождаются от полного выполнения своих обязательств.

Плахотник отметил, что у турагентств просто нет денег для того, чтобы вернуть 100% стоимости путевки.

"Это форс-мажор, и как бы ни развивалась ситуация, необходимо понять и принять факт, что убытки понесут все: и туристы, и турагенты, и туроператоры. Сложнее всех именно туроператорам, ведь им необходимо, в условиях отсутствия плановых поступлений (продажи остановились), организовать экстренный вывоз туристов, выполнив при этом все рекомендации, правила и ограничения регуляторов как Украины, так и других стран", – пояснили в Ассоциации туроператоров.

Как не потерять деньги полностью

Тем украинцам, у которых оплачены туры с отправлением от 14 марта до 24 апреля, начали предлагать перебронировать свою поездку на более поздний период – ближе к осени. Правда, здесь стоит учитывать, что, карантин могут продлить, поэтому выбирая новую дату, лучше ориентироваться на максимально поздний период.

"Призываем наших туристов осуществлять перебронирование своих туров на более поздний период – до 31 октября 2020 года. Сейчас это является оптимальным вариантом для всех – туристов, турагентов и туроператоров. В противном случае, туроператор оставляет за собой право аннулировать заявки с содержанием фактически понесенных расходов, сумма которых может составлять до полной стоимости тура", – заявили представители одного из крупнейших туроператоров Украины.

Кому никак не компенсируют потери

Если вылет был еще до объявления карантина, и вы по собственному желанию отказались ехать в тур, или же компания, которая продала вам тур, закрылась из-за возникших проблем – вернуть деньги будет практически невозможно.

Плахотник советует: если тур отменили еще до того, как начался карантин, клиент может потребовать возвращение денег. "Форс-мажор в Украине возник из-за карантина. Однако мы знаем, что часть компаний, понимая, что небо будет закрыто, отменили туры немного ранее. В таком случае можно потребовать или компенсацию потерянных средств, или перенос тура", – рассказывает юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 марта в Украине полностью прекратилось пассажирское авиасообщение с заграницей. Подавляющее большинство авиакомпаний преждевременно возвращали туристов и переносили вылеты, которые приходятся на период действия карантина.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен до второй половины мая.

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