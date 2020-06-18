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Украинцам хотят ужесточить наказание за неуплату коммуналки

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Украинцам хотят ужесточить наказание за неуплату коммуналки

За долги по коммуналке будут штрафовать

Украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

Как сообщает ТСН, по прогнозам экспертов, новые нормы могут вступить в силу уже осенью.

По словам председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, сейчас долги за коммунальные услуги составляют 64 миллиарда гривен. Поднять пеню планируют в 20 раз.

"За несколько лет киевлянин Владимир Бондаренко с сорокаметровой квартиры задолжал за коммуналку 15 000 гривен. Объясняет, что своевременно платить не в состоянии, потому что помогает деньгами детям и пожилой матери, зарегистрированной с ним, но проживает на даче. За год от суммы долга набегает три с половиной процента пени. Впрочем, это может показаться мизером по сравнению с тем, что может ожидать украинцев уже с осени", – говорится в сообщении издания.

Согласно проекту закона:

  • Если вы год не платите, то плюс 20% пени;

  • Более двух лет – 30%;

  • Более трех – 50%.

"Задолженность нельзя перекладывать на других жителей", – пояснила Третьякова.

По его словам, председателя комитета ВР по вопросам социальной политики, новые правила – это необходимость, чтобы коммунальные предприятия имели ресурс предоставлять качественные услуги. Поэтому украинцев заставят платить, а еще могут ограничить в правах.

"Этот законопроект предусматривает, что вам могут временно запретить выезд за границу, а также ограничить право управления автомобилем, пока полностью не заплатите за коммунальные долги", – прояснил адвокат Лаврентий Царук.

По новому законопроекту, выбивать долги будет сам поставщик и только через исполнительную службу или суд. Сейчас постучать вам в дверь могут неизвестные люди. "Поставщик услуг, который заключил договор с собственником жилого фонда, может сегодня включить эту долговую схему коллекторам", – добавляет Третьякова.

Этого не будет, если закон примут. Кроме этого, он обяжет поставщиков делать реструктуризацию долгов за воду, газ, отопление и другие услуги. "В законопроекте есть хороший предохранитель для потребителя – реструктуризация долга. Поставщик услуг не будет иметь права отказать. Этим надо будет пользоваться, а иначе придется платить пеню за долги и выбивать их из вас будет исполнительная служба и суд", – отметил Царук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Авторы документа – "слуги народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

УкраинаТарифы ЖКХ и субсидиидолгикоммунальные услуги
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  1. /Экономика