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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Украинцам раздадут по 1,5 тыс. грн в месяц: готовится коммунальная революция

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В Украине с 1 января 2019 года начнется полноценное внедрение монетизации субсидий. Учитывая размер выплат и количество получателей, масштабы можно сравнить разве что с выплатой пенсий. Для этого Кабмину придется создать новую инфраструктуру, разработать защитные механизмы, которые не дадут украинцам просто "проесть" собранные средства, и ужесточить проверку льготников.

Заниматься монетизацией доверили межведомственной группе во главе с вице-премьером Степном Кубивым. У чиновников осталось несколько месяцев для того, чтобы окончательно подготовить очередную "коммунальную революцию".

После полной монетизации (учитывая рост тарифов) в среднем украинские семьи получат около 1,5 тыс. грн субсидий деньгами. Полученные средства они должны будут тратить на коммуналку.

OBOZREVATEL разобрался, как и когда может заработать монетизация субсидий в Украине.

Сроки, условия и суммы

Закон обязывает правительства внедрить монетизацию уже с 1 января следующего года. Однако и эксперты, и правительство соглашаются: сразу перейти на новый принцип выплаты средств не получится. К этому не готовы ни потребители, ни чиновники. Как минимум вместе с заявлениями о субсидиях придется собрать и данные банковских карт, на которые будут переводить средства. Но перед этим Кабмину предстоит переписать постановление об упрощенном порядке предоставления субсидий и разрешить органам соцзащиты запрашивать информацию о наличии банковского счета.

Для понимания, в отопительный сезон субсидией, как показал опыт прошедших лет, пользуется каждая вторая семья. А это значит, что государству в зимние месяца нужно будет выплачивать семье примерно по 1,5 тыс. грн в месяц.

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Процедура, которая действует сейчас, предполагает, что предприятия, которые занимаются поставками коммунальных услуг, начисляют платежки уже с учетом скидки (выносят ее в отдельной графе субсидия). Причем государство периодически задерживает компенсацию, но предприятия продолжают собирать деньги с льготников с учетом их субсидий.

Если же деньги будут предоставлять на счета простых семей, задержка приведет к тому, что украинцы со "скидками" влезут в долги. Неофициально в правительстве рассказали: с 1 января монетизируют субсидию в качестве пилота. Например, возьмут около 100 тыс. семей и попробуют присылать им деньги на коммуналку. Если эксперимент пройдет удачно, то во время следующего этапа монетизируют "скидки" всех, кто будет оформлять субсидию на неотопительный сезон в следующем году.

В то же время член межведомственной рабочей группы от Минсоцполитики Виталий Музыченко в комментарии OBOZREVATEL заявил: "Так четко делить на этапы я бы не стал, хотя есть понимание, что монетизацию нужно внедрять постепенно". Как бы там не было, 1 января первый результат своей работы правительству придется продемонстрировать.

"С 1 января мы должны монетизировать субсидию. Люди получат средства и смогут сами заплатить за коммунальные услуги за эти средства. Ситуация будет прозрачной, эффективной и адресной", - цитирует премьер-министра Владимира Гройсмана пресс-служба правительства.

Главные вопросы остаются открытыми

Как будут тратить деньги. В рамках монетизации программу субсидия якобы менять не будут. Изменят только систему выплат. Деньги будут выделять на социальный норматив потребления, в результате, если украинцы будут экономить и тратить меньше "нормы", часть суммы им могут оставить. Вопрос: на что можно будет потратить сэкономленные деньги и как сделать так, чтобы малообеспеченные семьи, получив 1500 грн на коммуналку, просто не "проели" эти средства.

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Выход – выделять целевые средства, которые можно будет потратить исключительно на оплату коммуналки. Как это будет работать, пока что не известно. "Как я могу сказать, если это решение межведомственная группа разработает?", - отвечает Музыченко. Правда, чиновник при этом отметил, что одна из задач – стимулировать экономию. Поэтому сэкономленные (если тратить меньше нормы) субсидии, скорее всего, будут оставлять украинцам. Дальше есть два варианта: или разрешить тратить средства на что угодно (а это может быть около 10 тыс. грн после отопительного сезона), или исключительно на энергоэффективность (покупку нового окна, взнос на индивидуальный тепловой пункт и т.д).

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Вероятнее всего, деньги будут приходить на "социальные карты", а не обычные банковские счета. Оплатить с их помощью можно будет только счета за воду, тепло, газ, свет, а вот расплатиться в супермаркете или снять наличку в банкомате не получится. "После выпуска таких карт большинство субсидиантов в доме ОСМД будут получать деньги непосредственно на карточки", - заявили в Министерстве социальной политики.

Сколько можно будет сэкономить. Судя по данным Государственной службы статистики, в среднем 70% в платежках за коммуналку составляет стоимость тепла. Норматив на отопление дома площадью 60 кв.м – 270 кв. м. За пять месяцев – 1350 кв.м. Если утеплить дом по периметру, заменить окна и двери, объем потребления можно сократить примерно на 30-40%. То есть вместо 1350 можно обойтись всего 810 куб.м. Разница – 540 кубометров. По действующему тарифу это около 3,7 тыс. грн. Помимо этого, также можно экономить на электроэнергии, горячей и холодной воде. При оптимальном потреблении за неотопительный сезон можно сэкономить на субсидии около 10 тыс. грн.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Монетизация субсидий
Место
Украина
Объекты
субсидиитарифыкоммунальные услуги
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