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3 февраля • обновлено в 11:35
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Дополнительно обращаться не нужно: украинцам пояснили, как пересчитают субсидии

1.5т
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Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически.

Таким образом, у украинцев не будет необходимости в дополнительном обращении за январь и февраль 2020 года. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии OBOZREVATEL.

"Из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря – получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" это является составной оплаты коммунальных услуг ", – сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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"Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года мы в феврале проведем доначисление размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращениях граждан", – резюмировал он.

Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически

Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Монетизация субсидий
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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