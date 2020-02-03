Дополнительно обращаться не нужно: украинцам пояснили, как пересчитают субсидии

Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически.

Таким образом, у украинцев не будет необходимости в дополнительном обращении за январь и февраль 2020 года. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии OBOZREVATEL.

"Из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря – получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" это является составной оплаты коммунальных услуг ", – сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года мы в феврале проведем доначисление размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращениях граждан", – резюмировал он.

Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров с 1 января 2019 года запустил безналичный механизм начисления субсидий.

Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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