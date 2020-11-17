Украинским врачам повысят зарплаты с 1 ноября: кому и на сколько

В Украине с 1 ноября 2020 года вырастет зарплата врачей первичной медицинской помощи.

Как заявила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, соответствующее постановление Кабинета министров уже вступило в силу, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом с 600 до 651,6 грн повышается капитационная ставка для врачей первичного звена на одного больного.

"Этим же постановлением урегулировано, что если у пациента нет декларации, но он с подозрением на COVID-19, он может обратиться в любую амбулаторию и через регистратуру подобрать врача, который будет его сопровождать. Мобильная бригада по направлению этого семейного врача приедет для отбора образцов, независимо от наличия у вас декларации", – пояснила Садовяк.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Он обещал, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты:

врачи – около 3560 грн;

средний медперсонал – до 2500 грн;

младший медицинский персонал – 1250 грн.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что зарплата врачей в 2021 году должна достичь 25 тысяч гривен.