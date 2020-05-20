Украинским медикам выделят 2,2 млрд: Шмыгаль рассказал, кому ждать деньги

Кабинет министров Украины поддержал выделение 2,2 миллиардов гривен Фонду социального страхования для обеспечения медицинских работников, которые ведут борьбу с COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он уточнил, что средства будут взяты из Фонда борьбы с коронавирусом.

"Медики до сих пор на передовой нашей защиты и ежедневно рискуют своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии. Поэтому сегодня поддержали выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования", – отметил премьер-министр.

Шмыгаль уточнил, что 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат, в частности одноразовой помощи членам семей медицинских сотрудников, которые скончались от COVID-19.

Остальные 1,8 миллиарда предусмотрены для выплат материального обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заверил, что вопрос с выплатой премий медикам, которые лечат больных коронавирусом, полностью закрыт.

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