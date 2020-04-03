Украинский бизнес не освободили от уплаты аренды: что изменилось в законе

В Украине представителей бизнеса не освободили от уплаты аренды помещений во время карантинных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса.

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В частности, в редакции закона № 540-IX ("карантинные льготы") в предложении об отмене платы аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, была изменена формулировки из "освобождается" на "может быть освобожден от оплаты". Об этом рассказал старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, передает Экономическая правда.

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Опубликованная на сайте Верховной Рады редакция Закона № 540-IX от 30.03.2020 неожиданно для всех изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден". Таким образом освобождения является не обязательным, а лишь возможным.

"Закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирования вопроса освобождения, и, кроме того, оставляет неопределенность в отношении офисных помещений. Не исключено, что арендаторам, которым не удастся договориться с владельцами торговых помещений и офисов об освобождении от арендной платы, придется защищать свои права в суде", - отметил юрист.

Ранее предприниматели, которые не могут из-за карантина пользоваться помещением, освобождались от уплаты аренды, однако на них возлагаются расходы за коммунальные, налоги на имущество и другое.

31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019). Позже его подписал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за распространения коронавируса объявили масштабный карантин. Весь ресторанный и развлекательный бизнес поставили на паузу. В результате бюджет недополучит миллиарды гривен, а часть украинцев рискует лишиться работы.

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