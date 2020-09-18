В Украине рекордно упадет урожай пшеницы из-за безводного лета – ООН

По оценкам ООН, в этом сезоне валовой урожай зерновых в Украине снизится минимум на 5 млн тонн. Главной причиной стало безводное лето.

Как сообщает "5 канал", глобальное потепление и масштабные засухи – уже не кажутся узкопрофильными разговорами климатологов или аграриев. Отмечается, что кроме климатических изменений, большая проблема в небрежном отношении к ресурсам и отсутствии государственного контроля за соблюдением норм.

"Водная политика в Украине является не эффективной, является антиэкологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики – это вопрос национальной безопасности, поскольку касается каждого человека в Украине", – подчеркнула глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Относительно "щадящие" технологии сейчас начали развиваться в сфере эко-продукции, поэтому отечественная органика направилась на европейские рынки. Но многие другие секторы, отмечают эксперты, в основном экспортируют сырье, истощая украинские почвы. Журналисты отмечают, что на этом экологическое сообщество в большинстве своем не акцентирует.

"Страны, где значительно выше летние температуры... тот же Израиль, являются территорией, которая производит для многих стран продукцию сельскохозяйственную. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растеньица, и не подавать ее дополнительно и совершенно бездарно", – отмечает Тимочко.

По словам эксперта, важным катализатором решения проблем является внимание к ним со стороны экологов, которые, к сожалению, активизируются только во время выборов и затрагивают общие темы промышленных городов.