Украинские министры отказались от огромных премий до конца года

Украинские министры отказались от премий до конца 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга в Кабмине в среду, 11 марта.

Премии в Кабмине

"Министры отказались от премий до конца года. Принято решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы по окончании года. И тогда мы будем совместно в общественной дискуссии принимать решение, заслужили министры и политики на премирование", – сказал глава правительства.

Он добавил, что у членов правительства остаются зарплаты, которые не должны превышать 5 средних зарплат по Украине, а также надбавки. "Надбавка за интенсивность не может превышать 30%. Такое ограничении также принято", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге бывшей министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Бывший глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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