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Украине в 2019 году придется заплатить по долгам на 15 млрд больше

1.1тЧитать материал на украинском

Министерство финансов Украины повысило прогнозный объем платежей по долгам за 2019 год до 460,99 млрд грн, что на 15,32 млрд грн больше показателя, прогнозируемого месяцем ранее.

Как следует из обновленного графика прогнозных платежей на 1 апреля, рост показателя обусловлен повышением объема платежей в счет погашения и обслуживания внутреннего долга на 17,84 млрд грн, в то время как объем платежей по внешнему долгу сократился на 2,53 млрд грн, передает FinClub.

На первый квартал текущего года приходится 125,21 млрд грн долговых платежей, второй – 164,85 млрд грн, третий – 109,73 млрд грн, четвертый – 61,19 млрд грн.

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В целом за год погашение и обслуживание внутреннего долга составит 310,98 млрд грн, внешнего – 150 млрд грн.

Украине в 2019 году придется заплатить по долгам на 15 млрд больше

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

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Место
Украина
Теги
долгиУкраинаМинистерство финансов
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de lik
de lik
Ерунда что жопа голая, за то мы цэевропа
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А незалежнисть, как оказывается, не такая уж и дешёвая штука...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
За удовольствие надо платить!
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