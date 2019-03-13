Украина заняла второе место в Европе по залежам газа: карта

Украина заняла второе место в Европе по количеству собственных залежей газа.

Как сообщает сайт "Ціна держави", по последним оценкам BP Statistical Review of World Energy, Украина имеет 1,1 трлн кубометров запасов газа.

При этом еще недавно НАК "Нафтогаз" и Минэнерго давали статистику на уровне 0,6 трлн кубометров. Отмечается, что показатели изменились из-за усовершенствования методики оценки запасов.

"Это мало или много? Если сравнивать со странами, которые обладают крупнейшими залежами газа в мире - Ираном, Туркменистаном или Катаром, - это мало. Однако среди стран Европы мы занимаем второе место - больше газа только у Норвегии", - сообщается на сайте.

Как указано, по оценкам "Нафтогаза" или Минэнерго, запасов в Украине меньше - 0,6 трлн кубометров. Примерно такую ​​же цифру приводили в BP Statistical Review of World Energy еще в 1997 году - 0,7 трлн кубометров.

"Разница в цифрах объясняется разными методиками оценки. Однако дело не только в этом. Объемы разведочного бурения растут и методология оценки запасов месторождений совершенствуется. Поэтому переоценка запасов газа - постоянный процесс для всех стран. В 1997 считали, что у США есть 4.5 трлн кубометров, - теперь 8,7 трлн. Запасы Ирана тогда оценивали на уровне 22,7 трлн, теперь - 33,2 трлн", - подчеркивается в материале.

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что Европа зависит от внешних поставщиков газа. И потребности этого рынка потенциально может покрывать любая страна, имеющая достаточно залежей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Украина выставила на аукцион первые права на добычу газа и нефти на украинских месторождениях. Блогер Кирилл Сазонов заявил, что после их успешной реализации Украина может за несколько лет превратиться из импортера голубого топлива в его экспортера.

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