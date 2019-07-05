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"Украина замерзнет!" В "Нафтогазе" сделали громкое заявление о техногенной катастрофе

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина может "замерзнуть", если к началу отопительного сезона в хранилище не будет закачано 20 млрд кубов.

Так он в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана, пригрозившего руководству компании увольнением за иск против правительства.

"Только накопив в хранилищах около 20 млрд м³, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с "Газпромом", - написал он.

Коболев рассказал, что сейчас в хранилищах Украины 13,8 млрд м³ газа и идет интенсивная его закачка.

"До 15 октября нужно выйти на целевой объем 20 млрд. То есть, за 100 дней необходимо закачать больше 6 млрд. Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 млн кубов газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно", - рассказал Коболев.

"Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубов - это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет", - отметил он.

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Коболев также добавил, что для своевременной закачки газа необходимы средства. "Сейчас Нафтогаз стоит перед выбором: либо заплатить рекордные дивиденды (плюс 60% до 30%, которые мы уже заплатили) и остаться без газа в хранилищах; или отсрочить выплату дополнительных дивидендов, но закачать необходимые объемы газа. "Нафтогаз" выбрал второй путь. Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым", – написал он.

Коболев заявил, что готов нести персональную ответственность за это решение и "Нафтогаз" делает все возможное, чтобы выполнить "все без исключения задачи акционера".

Андрей Коболев

Андрей Коболев

obozrevatel

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Тема
Рынок газа
Персоны
Андрей КоболевВладимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Нафтогаз Украины
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Да ладно,замерзнет не замерзнет,тут главное маме денег не забыть отослать.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Пока не замерзнут. Жаль. А вот через годик-другой от всей души посмеемся над околевающим от холода хох-ляцким свинарником!
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Мир Миру
Мир Миру
Схоже, прийшов "зоряний час" Нафтогазу. Пан Коболєв має ТЕРМІНОВО допустити перевіряючих Рахункової палати до первинних документів підприємства відповідно запиту Ю.Тимошенко. І закачувати газ в сховища.
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