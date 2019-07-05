"Украина замерзнет!" В "Нафтогазе" сделали громкое заявление о техногенной катастрофе

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина может "замерзнуть", если к началу отопительного сезона в хранилище не будет закачано 20 млрд кубов.
Так он в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана, пригрозившего руководству компании увольнением за иск против правительства.
"Только накопив в хранилищах около 20 млрд м³, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с "Газпромом", - написал он.
Коболев рассказал, что сейчас в хранилищах Украины 13,8 млрд м³ газа и идет интенсивная его закачка.
"До 15 октября нужно выйти на целевой объем 20 млрд. То есть, за 100 дней необходимо закачать больше 6 млрд. Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 млн кубов газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно", - рассказал Коболев.
"Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубов - это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет", - отметил он.
Коболев также добавил, что для своевременной закачки газа необходимы средства. "Сейчас Нафтогаз стоит перед выбором: либо заплатить рекордные дивиденды (плюс 60% до 30%, которые мы уже заплатили) и остаться без газа в хранилищах; или отсрочить выплату дополнительных дивидендов, но закачать необходимые объемы газа. "Нафтогаз" выбрал второй путь. Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым", – написал он.
Коболев заявил, что готов нести персональную ответственность за это решение и "Нафтогаз" делает все возможное, чтобы выполнить "все без исключения задачи акционера".
Андрей Коболев
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В марте Наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
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