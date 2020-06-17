Украина откажется от кредитов МВФ

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным Фондом.

Об этом пишет в авторской колонке министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Кабинета министров. По его словам, Украина планирует радикально изменить формат сотрудничества с МВФ.

"Негативное влияние пандемии на экономику Украины является вызовом, что требует системных сильных решений. Ответ Минфина – Стратегия действий ведомства до 2023 года. Мы разработали и представили ее проект для публичного обсуждения. <...> Стратегическая задача – избавиться прямого финансирования МВФ", – заявил Марченко.

По его словам, для этого Украине нужно усилить самодостаточность, чтобы иметь возможность заимствовать на внутренних и внешних рынках капитала на выгодных условиях.

"Уверен, до 2022 года Украина завершит действующую программу с фондом. Надеюсь, к тому времени выйдем на "ноль" в графе "кредиты МВФ" в бюджете. Далее, до 2023 года, выберем новый формат сотрудничества. Вижу нашу страну не реципиентом ресурсов, а донором опыта и технической помощи", – объяснил Марченко.

По его словам, важной задачей является снижение соотношения госдолга и ВВП до 55%.

Программа Минфина

Он также отметил, что в документе в целом речь идет о пяти направлений. Среди них:

эффективные бюджетные расходы;

налоговое стимулирование экономики;

взвешенная финансовая и долговая политика;

качественные кадры и диджитализация;

детенизация.

Программа Минфина

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.