Украина ввела ограничения на товары из Беларуси: что попало под запрет

Украина с 25 января 2019 года ввела специальный ограничительный режим на торговлю с Беларусью.

Решение о таких мерах было утверждено в рамках Межведомственной комиссии по международной торговле.

Как пояснили в Министерстве экономического развития и торговли, причиной послужила нечестная конкурентная борьба на украинском рынке со стороны белорусских производителей.

Так, было принято решение установить антидемпинговые пошлины на следующие товары:

- соль кухонная выварочная экстра класса;

- лампы накаливания, произведенные в Беларуси.

Так, за ввоз соли из Беларуси придется переплатить 11,85% от ее стоимости. При этом для предприятие "Мозырьсоль" пошлина введена не была, так как там было принято решение установить минимальные цены экспорта в Украину.

Соль korrespondent.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из России.

Ранее Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

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