Украина стала самой бедной страной Европы
Украина стала самой бедной страной Европы. (Delo.ua)
По обновленным данным Всемирного банка по результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец.
Анализ ВВП Украины Facebook Владимира Компанийця
Он отметил, что Украина показала худший результат уже по всем трем показателям:
ВВП на душу населения: Украина $3 659,03, Молдова $4 498,52;
ВВП на душу населения Facebook Владимира Компанийця
ВВП на душу населения с учетом ППС (паритету покупательной способности): Украина $13 341,2, Молдова $13 574,1;
ВВП на душу населения с учетом ППС Facebook Владимира Компанийця
ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина $12 810, Молдова $13 034
ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года Facebook Владимира Компанийця
Как сообщал OBOZREVATEL, финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: и без усиления карантина ВВП Украины в 2020-м может упасть на 8-10%. За первые пять месяцев этого года, с учетом нескольких "удачных" месяцев без карантина и мирового кризиса, производство сократилось на 8,7% по сравнению с прошлым годом.