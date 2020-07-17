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Украина стала самой бедной страной Европы

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,6 т.
Украина стала самой бедной страной Европы

Украина стала самой бедной страной Европы. (Delo.ua)

По обновленным данным Всемирного банка по результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец.

Анализ ВВП Украины

Анализ ВВП Украины Facebook Владимира Компанийця

Он отметил, что Украина показала худший результат уже по всем трем показателям:

  • ВВП на душу населения: Украина $3 659,03, Молдова $4 498,52;

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения Facebook Владимира Компанийця

  • ВВП на душу населения с учетом ППС (паритету покупательной способности): Украина $13 341,2, Молдова $13 574,1;

ВВП на душу населения с учетом ППС

ВВП на душу населения с учетом ППС Facebook Владимира Компанийця

  • ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина $12 810, Молдова $13 034

ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года

ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: и без усиления карантина ВВП Украины в 2020-м может упасть на 8-10%. За первые пять месяцев этого года, с учетом нескольких "удачных" месяцев без карантина и мирового кризиса, производство сократилось на 8,7% по сравнению с прошлым годом.

УкраинаЭкономика УкраиныВладимир Компаниец
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