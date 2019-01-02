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Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

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Украина в 2018 году сократила импорт природного газа до 10,6 млрд куб. м.

Согласно данным "Укртрансгаза", это на 24,6% или 3,4 млрд куб. м меньше по сравнению с показателями 2017 года, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,5 млрд куб. м газа (-34,8%), Венгрии – 3,4 млрд куб. м (+21,4%), Польши – 0,7 млрд куб. м (-47,1%).

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В декабре 2018 года импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017 года (954,9 млн куб. м).

При этом Украина уже более трех лет не импортирует природный газ по контракту с российским монополистом "Газпромом", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

Как сообщал OBOZREVATEL, объемы транзита российского газа через территорию Украины по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб м.

Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL.

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Темы
Поставки газа в УкраинуРынок газа
Место
Украина
Тег
Укртрансгаз
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
А, как иначе? Предприятия и заводы встают. Уже более 9 миллионов "греется" у пшеков и в России. Потребление, естественно меньше. Слава Окраине за то, что я в ней не живу !!!
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