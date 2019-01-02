Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа до 10,6 млрд куб. м.

Согласно данным "Укртрансгаза", это на 24,6% или 3,4 млрд куб. м меньше по сравнению с показателями 2017 года, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,5 млрд куб. м газа (-34,8%), Венгрии – 3,4 млрд куб. м (+21,4%), Польши – 0,7 млрд куб. м (-47,1%).

В декабре 2018 года импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017 года (954,9 млн куб. м).

При этом Украина уже более трех лет не импортирует природный газ по контракту с российским монополистом "Газпромом", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, объемы транзита российского газа через территорию Украины по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб м.

Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL.