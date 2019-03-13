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МирСпорт

/Новости экономики

Украина разместила евробонды на крупную сумму: все подробности

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Украина разместила еврооблигации на $350 млн со сроком обращения до ноября 2028 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. Отмечается, что доходность ценных бумаг установлена на уровне 9,75% годовых.

Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года. В сообщении также указано, что общий номинальный объем выпуска составляет $1,6 млрд.

Единственным организатором выпуска выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.

Новости
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Украина разместила евробонды на крупную сумму: все подробности

Подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м Украина должна получить $2,6 млрд от МВФ, $2 млрд от размещения евробондов, 500 млн евро от Евросоюза, $600 млн от Мирового банка.

Если выполнить указанные планы не удастся, Минфин планирует наращивать госдолг, кроме того, рассматривается возможность потратить валюту из резервов НБУ, что в будущем может негативно повлиять на курс гривни.

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Место
Украина
Теги
евробондыУкраинаМинистерство финансов
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Кто их у вас купит то, после того как вы отказываетесь выплачивать долги по таким же облигациям России?
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1
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Исаев Денис
Исаев Денис
Снова проходил мимо, Под такой процент выкупят, к тому же в данной геополитической ситуации когда окраина раком стоит перед западом кредиторы чернозёмом или органами кастрюлеголового быдла заберут.
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Видел сегодня эти евробонды в общественном туалете. Пользуются популярностью.
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