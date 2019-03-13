Украина разместила евробонды на крупную сумму: все подробности

Украина разместила еврооблигации на $350 млн со сроком обращения до ноября 2028 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. Отмечается, что доходность ценных бумаг установлена на уровне 9,75% годовых.

Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года. В сообщении также указано, что общий номинальный объем выпуска составляет $1,6 млрд.

Единственным организатором выпуска выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.

Подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м Украина должна получить $2,6 млрд от МВФ, $2 млрд от размещения евробондов, 500 млн евро от Евросоюза, $600 млн от Мирового банка.

Если выполнить указанные планы не удастся, Минфин планирует наращивать госдолг, кроме того, рассматривается возможность потратить валюту из резервов НБУ, что в будущем может негативно повлиять на курс гривни.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!