Украина проиграла в суде Лондона по делу "Укртатнафты"

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Украины по поводу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

По данным enkorr, этим решением Украину еще в 2014 году обязали выплатить РФ $112 млн компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой "Приват".

"Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 г., но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где "Татнефть" пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2007 года после потери оперативного и корпоративного контроля над "Укртатнафтой", "Татнефть" инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже. 29 июля 2014 года арбитраж вынес решение в пользу компании РФ.

Суммарные претензии компании составляли 2,4 млрд долларов. В итоге МКА снизил размер компенсации до 112 млн долларов с процентами. 29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два решения, обязывающих Украину выплатить ПАО "Татнефть" деньги.

В 2016 году размер компенсации достиг 144 млн долларов, потому "Татнафта" начала взыскание активов Украины в юрисдикциях США, Великобритании и России. В том же году Республика Татарстан начала аналогичный иск против Украины, владея на тот момент 28,8% "Укртатнафты". Размер затребованной компенсации составлял 300 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель правления "Укрнафта" Марк Роллинс анонсировал увеличение добычи газа и нефти.

Компания олигарха Игоря Коломойского "Укртатнафта" судилась с "Укртранснафтой" после иска последней о взыскании задолженности. 2 июля 2018 года стало известно, что компания выплатила акционеру НАК "Нафтогаз Украины" 1, 605 млрд грн дивидендов за 2017 год.