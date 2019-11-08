Украина потребовала от Европы остановить Германию из-за газопровода Путина

Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы.

"Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить "Северный поток-2", – сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

По его словам, подобные действия Германии поощряют Россию нарушать обязательства.

"Намерение исключить "Северный поток-2" из третьего энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", – резюмировал Точицкий.

In letters to🇺🇦friends at @Europarl_EN urged MEPs to protect rule of law,energy security of Europe & #StopNordStream2. The intention to exclude #NordStream2 from 3rd energy package breaches EU legislation,solidarity & encourages Russia to defy rules, blackmail&violate commitments — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 8 ноября 2019 г.

В частности, немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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