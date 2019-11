Украина потребовала от Европы остановить Германию из-за газопровода Путина

Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы.

"Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить "Северный поток-2", – сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

По его словам, подобные действия Германии поощряют Россию нарушать обязательства.

"Намерение исключить "Северный поток-2" из третьего энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", – резюмировал Точицкий.

In letters to🇺🇦friends at @Europarl_EN urged MEPs to protect rule of law,energy security of Europe & #StopNordStream2. The intention to exclude #NordStream2 from 3rd energy package breaches EU legislation,solidarity & encourages Russia to defy rules, blackmail&violate commitments