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8 ноября • обновлено в 14:38
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Украина потребовала от Европы остановить Германию из-за газопровода Путина

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Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы.

"Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить "Северный поток-2", – сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

По его словам, подобные действия Германии поощряют Россию нарушать обязательства.

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"Намерение исключить "Северный поток-2" из третьего энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства", – резюмировал Точицкий.

В частности, немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы

Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиотики украинские.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Европе очень испугались такого мощного требования и согласны на любые условия украины)
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