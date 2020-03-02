Из-за правительства Гончарука бюджет недополучил миллиарды

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года недополучил 18 млрд гривен.

В частности, Государственная таможенная служба только за февраль не выполнила плановые показатели на 6,3 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

В то же время Государственная налоговая служба за прошлый месяц перевыполнила план на 2,5 млрд гривен.

В частности, показатель поступлений налога на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения составил 145,3%. Дополнительно было собрано 3,4 млрд гривен.

Также в феврале 2020 года были возмещены 10,8 млрд гривен НДС. В Государственной фискальной службе отметили, что практически все заявленные к возмещению суммы были погашены.

Государственный бюджет Украины за первые месяцы 2020 года недополучил 18 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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