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2 марта • обновлено в 12:52
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Из-за правительства Гончарука бюджет недополучил миллиарды

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Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года недополучил 18 млрд гривен.

В частности, Государственная таможенная служба только за февраль не выполнила плановые показатели на 6,3 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

В то же время Государственная налоговая служба за прошлый месяц перевыполнила план на 2,5 млрд гривен.

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В частности, показатель поступлений налога на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения составил 145,3%. Дополнительно было собрано 3,4 млрд гривен.

Также в феврале 2020 года были возмещены 10,8 млрд гривен НДС. В Государственной фискальной службе отметили, что практически все заявленные к возмещению суммы были погашены.

Государственный бюджет Украины за первые месяцы 2020 года недополучил 18 млрд гривен

Государственный бюджет Украины за первые месяцы 2020 года недополучил 18 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

  • Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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