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28 января • обновлено в 18:34
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Украина получит €500 млн от Евросоюза

1.5т
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Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 500 млн евро.

Средства будут перечислены в ближайшее время. Об этом стало известно по 28 января итогам встречи премьер-министра Алексея Гончарука с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по направлению "Экономика для людей" Валдисом Домбровскисом.

Переговоры прошли в Брюсселе в рамках шестого Совета ассоциации Украина-ЕС. Трансляция пресс-конференции политиков велась на странице украинского премьера в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Украина выполнила условия для второго транша макрофинансовой помощи от ЕС

Украина выполнила условия для второго транша макрофинансовой помощи от ЕС

Гончарук отметил, что рассчитывает на получение 2-го транша Евросоюза в первом квартале 2020 года.

"Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшее недели-месяца", – сказал он.

Украина получит €500 млн от Евросоюза

Скрин видео

Валдис Домбровскис в свою очередь заявил, что новое украинское правительство справилось с эффективной имплементацией всех мероприятий, необходимых для получения помощи

"По нашей предварительной оценке, конкретные политические условия для выделения второго транша объемом 500 млн евро выполнены", – констатировал он.

"Мы приветствуем соглашение, которого Украина достигла с МВФ в начале декабря по новой трехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facilyty). Мы ожидаем выполнения Украиной ключевых предыдущих действий, согласованных с МВФ.

Со своей стороны мы уже запустили соответствующие процедуры, чтобы выплата [транша] состоялась, как только Украина выполнит условия программы МВФ", – добавил Домбровскис.

Предлагаем посмотреть видео пресс-конференции:

Как сообщал OBOZREVATEL. в декабре 2018 года Евросоюз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на 500 млн евро.

В октябре 2019 года стало известно, что Украина согласовала план действий по второму траншу макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
макрофинансовая помощь Европейский Союз Экономика Украины видео
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Комментарии
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Николаев Олег
Николаев Олег
Помогают украинцам. Бесплатно наверное, просто так деньги дают.
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1
0
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Евросоюз планирует исключить из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына экс-президента Виктора Януковича Александра. Об этом во вторник, 28 января, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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2
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Выполнила условия для транша - это типа моя любовница подмылась перед оналом ?
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