Украина получит 12 млрд: Гончарук дал старт масштабной приватизации в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий.

"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости", – сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам.

Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

Гончарук добавил, что уже в 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

В конце ноября Министерство экономики начало передавать Фонду госимущества 339 госпредприятий, которые будут приватизированы.

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