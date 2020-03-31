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31 марта • обновлено в 12:37
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Украина получила от США $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

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США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны", - сказано в нем.

Для определения первоочередных направлений использования этих ресурсов Агентство США по международному развитию (USAID) координирует работу с Кабинетом министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что карантинные меры, которые были введены в Украине на упреждение, могут поспособствовать тому, чтобы пик эпидемии коронавируса в стране не наступил. Благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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