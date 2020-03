Украина получила от США $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны", - сказано в нем.

Для определения первоочередных направлений использования этих ресурсов Агентство США по международному развитию (USAID) координирует работу с Кабинетом министров.

