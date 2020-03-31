Украина получила от США $1,2 млн на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине 1,2 млн долларов гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны", - сказано в нем.

Для определения первоочередных направлений использования этих ресурсов Агентство США по международному развитию (USAID) координирует работу с Кабинетом министров.

The U.S. Government has committed $1.2 million in health & humanitarian aid from @USAIDGH & @theOFDA to mitigate the spread of the #COVID19 outbreak in #Ukraine. pic.twitter.com/2Z72KrooKm — USAIDUkraine (@USAIDUkraine) March 31, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что карантинные меры, которые были введены в Украине на упреждение, могут поспособствовать тому, чтобы пик эпидемии коронавируса в стране не наступил. Благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.

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