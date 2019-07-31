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Украина получила от России первые деньги за "грязную нефть": сколько заплатили

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"Укртранснафта" получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за транзит нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Как сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook, такая загрязненная нефть попала в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", – говорится в заявлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

  • В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

  • В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

  • Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

  • Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

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Место
Украина
Теги
"Укртранснафта" нефть Россия Украина
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