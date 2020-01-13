Украина полностью перешла на новые банковские счета: что изменится для клиентов

Украинская банковская система с понедельника, 13 января, полностью перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN (International Bank Account Number).

Таким образом, уже с этого дня финучреждения могут принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета, указанные по новому стандарту. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украиы.

При этом уже с 5 августа 2019 года все новые счета стали открывать только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

29 символов идут в такой последовательности:

код страны (UA);

контрольный разряд (2 цифры);

код банка (6 цифр);

счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он был от 5 до 14 символов, с 1 ноября — от 5 до 19 символов).

Украинская банковская система с понедельника, 13 января, полностью перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал последствия введения банковского стандарта IBAN.

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