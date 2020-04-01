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1 апреля • обновлено в 07:52
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Украина поддержала санкции ЕС против Беларуси: в чем суть

6.9т
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Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси, которые продлили еще на год – до 28 февраля 2021 года.

Об этом сказано в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, которое было опубликовано на сайте Европейского совета.

"17 февраля Совет ЕС принял решение (CFSP Общая внешняя политика и политика безопасности) 2020/214 о дополнении решения Совета ЕС 2012/642 / CFSP. Этим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", – сказано в заявлении.

Украина поддержала санкции ЕС против Беларуси: в чем суть

Такое присоединение означает, что страны обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС.

Что предусматривают санкции против Беларуси

Ограничения ввели еще в 2004 году и уже 16 лет их продляют. Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий.

Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в серии похищений и убийств 1999-2000 годов.

Речь идет о убийствах Юрия Захарченко – экс-министра внутренних дел Беларуси и оппозиционного политика; Виктора Гончара – белорусского политика-оппозиционера, Анатолия Красовского – бизнесмена, друг Гончара, Дмитрия Завадского – журналист, коллеги убитого в 2016 году в Украине Павла Шеремета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший боец спецназа Министерства внутренних дел Беларуси 41-летний Юрий Гаравский признался, что принимал участие в похищениях и убийствах оппонентов президента Александра Лукашенко.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
санкции
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
шакал табаки)
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Юг Руси
Юг Руси
Мощно! ... ))))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
У Украины отдельная категория - жополизы)))
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