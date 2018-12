Украина решилась на новый иск против Коломойского: что требует

Национальный банк Украины подал в Швейцарии судебный иск против экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

Как сообщает пресс-служба НБУ, сумма исковых требований в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы составляет 6,64 млрд грн. Как указано, иск подан по месту жительства Коломойского с целью задолженности как с финансового поручителя НБУ по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.

НБУ пояснил, что в соответствии с требованиями швейцарского законодательства подача иска является следующим этапом судебного разбирательства против Коломойского, начатого в июне.

"Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость представления судебной претензии, с которой Национальный банк обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системе правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - сообщил начальник управления претензионно-исковой й работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В НБУ добавили, что для обеспечения выполнения Коломойским взятых на себя обязательств по личным обязательствам, в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.

Игорь Коломойский Etcetera.media

"По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн. Национальный банк обращает внимание, что 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу, и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", - говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило: ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

Также Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 миллиардов долларов.

23 ноября Высокий суд Лондона решил, что ему неподсудно дело по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова.