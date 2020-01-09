Украина озвучила колоссальные потери из-за нового "газопровода Путина"

Запуск трубопровода "Турецкий поток" снизит транзит природного газа через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

Однако Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода. Об этом в Facebook сообщил глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон.

"Пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы", – отметил Макогон.

По его словам, Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

"Как результат, снижение транзита в этом году составит порядка 15 миллиардов кубометров. Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллиона кубометров в сутки", – добавил Макогон.

Глава оператора украинской газотранспортной системы подчеркнул, что рассчитывает на тестовые поставки уже в январе.

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров The Maritime Executive

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.

Позже российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему.

8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток". Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в Стамбуле.

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