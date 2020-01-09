Главная Новости
9 января • обновлено в 12:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина озвучила колоссальные потери из-за нового "газопровода Путина"

1.8т
Читать материал на украинском

Запуск трубопровода "Турецкий поток" снизит транзит природного газа через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

Однако Украина ищет новые возможности для задействования инфраструктуры "старого" Трансбалканского газопровода. Об этом в Facebook сообщил глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон.

"Пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы", – отметил Макогон.

Новости
При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить "Северный поток-2"

По его словам, Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

"Как результат, снижение транзита в этом году составит порядка 15 миллиардов кубометров. Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллиона кубометров в сутки", – добавил Макогон.

Глава оператора украинской газотранспортной системы подчеркнул, что рассчитывает на тестовые поставки уже в январе.

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров

Запуск газопровода "Турецкий поток" снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров

The Maritime Executive

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктор Калиненко
Персона
Cергей Макогон
Место
Украина
Тег
Турецкий поток
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
13
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обломов Гоша
Обломов Гоша
поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции(С) )))) ....Словацкое месторождение иссякло?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Надо как-то определится - либо "Проект без экономического смысла", либо "понесла колоссальные потери".
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Ukraine The
Ukraine The
"Пафосно был запущен "Турецкий поток". Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить.".....Как всегда местечковый хуторской пафос рвется наружу. Он умудряется в двух предложениях противоречить сам себе. Если этот проект "без экономического смысла", то почему он сожалеет о том, что его не смогли остановить?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги